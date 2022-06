Der Lehrermangel in Berlin ist gravierend. Es gibt zu wenige Absolventen und gleichzeitig zu wenige Seiteneinsteiger, die Unterricht anbieten können. Schulleiter Sven Zimmerschied erklärt, was verschleppt wurde und welche Wege helfen könnten, neue Lehrkräfte zu gewinnen.

In Berlin fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Mehr als 600 Vollzeit-Stellen sind schon in diesem Schuljahr unbesetzt. In zwei Jahren sollen es 1.400 sein, bei steigenden Schülerzahlen. Sven Zimmerschied, Schulleiter der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg und

Vorsitzender der Berliner Schulleiter-Vereinigung Integrierter Sekundarschulen (BISSS) sagt, in der Vergangenheit sei zu vieles verschleppt worden.

Schulleiter: Verbeamtung ist hilfreich

So seien nicht genügend Lehrer ausgebildet worden. Dass nun Neueinsteiger verbeamtet würden, ist mit Sicherheit hilfreich. "Bei mir bleiben zum Beispiel alle Referendare. Also, die kann ich übernehmen. Die sagen nicht, ich gehe jetzt doch lieber in ein anderes Bundesland", so Sven Zimmerschied.

BISS-Vertreter Zimmerschied: 300 Euro Sonderzulage für Lehrer an Brennpunktschulen bringt keinen Erfolg

Eine 300 Euro Zulage für Lehrer an Brennpunktschulen hält der Schulleiter hingegen nicht für hilfreich. Es sei zunächst ein guter Gedanke, "aber das ist jetzt nicht, was uns zum Erfolg so richtig bringt, weil Lehrer einfach - das muss man ehrlich sagen - wirklich sehr viel verdienen." Laut Zimmerschied muss eine andere Willkommenskultur entwickelt werden, bisher sei der Einstllungsprozess nicht sehr freundlich.