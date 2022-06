Die schreckliche Bilanz einer Autofahrt am Tauentzien: Eine Lehrerin stirbt, es gibt viele Verletzte einer hessischen Schülergruppe auf Klassenreise. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) spricht von einer Amoktat und einem "dunklen Tag in der Berliner Stadtgeschichte".

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die tödliche Autofahrt am Mittwochvormittag in Charlottenburg als Amoktat eingestuft. Die Hinweise darauf hätten sich durch die Ermittlungen am Abend verdichtet, so Giffey. Sie bezeichnet den Verdächtigen als "psychisch schwer beeinträchtigten Menschen". Er habe wirre Aussagen gemacht.

"Ein dunkler Tag in der Berliner Stadtgeschichte"

Ob noch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, werde weiter untersucht, so Giffey. Das betreffe auch die Plakate mit Türkei-Bezug, die bei dem 29-Jährigen gefunden wurden.

Die Tat sei ein "ein dunkler Tag in der Berliner Stadtgeschichte", meint Giffey. Es kämen

Bilder aus dem Jahr 2016 von dem Terroranschlag am Breitscheidplatz zurück. Dieses Gefühl habe man deutlich gespürt bei den Einsatzkräften, die mit Opfern zu einer Andacht in der Gedächtniskirche zusammen gekommen waren. "Es war ein sehr bewegender Gottesdienst."

Giffey: Man könne nicht die ganze Stadt abpollern

Nun werde über mögliche Folgen der Amoktat gesprochen, so Giffey. Berlin habe Lehren aus dem Terroranschlag gezogen, etwa die Koordinierung der Hilfe und psychosoziale Akutversorgung der Opfer und Angehörigen. Die Jugendlichen seien von ihren Eltern mit Bussen aus Hessen abgeholt worden. Über mögliche weitere Poller am Kudamm sagt Giffey: "Es gehört zur Wahrheit, dass wir nicht die ganze Stadt abpollern können."