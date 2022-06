Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist das Thema Corona etwas aus der Wahrnehmung gekippt. Doch verschwunden ist die Krankheit deswegen nicht. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hat am Mittwoch Empfehlungen vorgelegt, was schon jetzt für den Herbst vorbereitet werden müsse.

Mitglied des Expertenrates ist auch Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin. Seiner Meinung nach gehen wir ganz anders in den dritten Corona-Herbst als in den vergangenen Jahren: "Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt einen relativ hohen Immunisierungsgrad." Viele seien geimpft und viele hätten die Infektion durchgemacht. "Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht für Herbst und Winter. Ob wir eine vierte Impfung brauchen, werden wir sehen."

Mit Blick auf eine mögliche nächste Welle fordert Karagiannidis die Schaffung nachhaltiger Strukturen: "Wir müssen unser System jetzt so aufstellen, dass es mit den ganzen Zukunftsherausforderungen gut zurechtkommt. Und dazu gehört ganz wesentlich, dass wir eine bessere Erfassung haben dessen, was in den Krankenhäusern passiert." Man müsse wissen, wie viele Betten man zur Verfügung habe und wie viele Pflegekräfte, um die Patienten zu betreuen.