"Leider ist es so, dass die Plastikverschmutzung allgegenwärtig in den Ozeanen ist", sagt Heike Vesper. Zwischen 80 und 150 Tonnen seien davon Meer. Außerdem müsse davon ausgegangen werden, dass dies in der Tendenz steigen werde.

Der größte Anteil kommt laut der Meeresbiologin vom Land her über die Flüsse ins Meer. Die großen Flusssysteme der Welt gingen durch Länder, die kein wirksames Müllmanagement hätten. "Die Menschen leben in Gebieten, in denen niemals die Müllabfuhr vorbeikommt und dann wird Müll eben oft in der Landschaft entsorgt."

Jeder einzelne Schritt zähle bei der Lösung des Problems. Die WWF-Vertreterin spricht sich aber für mehr internationale Anstrengungen aus - etwa durch ein Plastikabkommen, bei dem alle Länder zusammenarbeiten.

Mikroplastik gelange in die Nahrungskette - etwa durch Muscheln oder Fische. Menschen nehmen demnach aber auch Mikroplastik über die Atemluft ein. "Das Wirksamste, das wir tun müssen, ist, dass wir dafür sorgen, dass die Plastikeinträge gestoppt werden. Denn nur dann kriegen wir das Problem auch in den Griff", so Vesper. Dazu zähle, Müll in die Entsorgung zu bringen und zu vermeiden.