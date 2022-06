Autofahrer erfasst Menschen am Tauentzien

Am Tauentzien in Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurde laut Feuerwehr eine Frau getötet. Mindestens zwölf Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen lebensgefährlich. Der Fahrer wurde von Passanten festgehalten und wird von der Polizei vernommen. Vom Ort des Geschehens Nico Hecht