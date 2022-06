Bis Ende 2022 sollen Bund, Länder und Kommunen fast 600 ihrer Dienstleistungen auch online anbieten. So steht es im Onlinezugangsgesetz. Nun zeichnet sich ab: Diese Frist wird nicht eingehalten werden. Woran das liegt, erklärt John Siegel, Professor für Betriebswirtschaft der öffentlichen Verwaltung.

"Man kann eigentlich sagen, dass die Verwaltung erst relativ spät aufgewacht ist", sagt Siegel. Die Verzögerungen bei der Digitalisierung seien daher nicht überrasschend. Ein Grund dafür sei, dass der politische Druck auf die Verwaltung zu gering sei. "Hinzu kommen natürlich auch Personalprobleme und eine Verwaltungskultur, die Innovationen und allgemein Veränderung nicht unbedingt sehr aufgeschlossen gegenübersteht", sagt der Experte.

Sicherheitsbedenken bei Digitalisierung von Verwaltungsakten

Auch die Sicherheitsbedenken in der Verwaltung seien sehr groß. Zudem gebe es wenig Anreize und Möglichkeiten für Mitarbeitende, sich für mehr Digitalisierung einzusetzen. Dabei sei Digitalisierung eher eine Chance als ein Risiko, so Siegel. Gerade vor dem Hintergrund massiver Personalengpässe wie etwa in der Berliner Verwaltung könnten digitale Verfahren eine Entlastung der Beschäftigten bringen.