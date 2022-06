Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden.



Wie der Vorsitzende des zuständigen Parteiausschusses, Graham Brady, am Montagabend in London bekannt gab, hat eine Mehrheit der Abgeordneten dem Regierungschef das Vertrauen ausgesprochen. 211 Parlamentarier stellten sich hinter Johnson, 148 stimmten gegen ihn. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.