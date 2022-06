Zehn Strecken, die für Pendler besonders wichtig sind, stehen an diesem Freitag im Fokus eines Bahngipfels von Berlin und Brandenburg. Andreas Büttner, verkehrspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, sieht das Treffen kritisch und sagt: "Am Ende ist es doch entscheidend, dass wir in die Umsetzung gehen."