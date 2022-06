Tourismusverein: "Befürchten keine Tumulte in Warnemünde"

Seit dem 1. Juni kann man mit dem 9-Euro-Ticket viele Regionalzüge nutzen - zum Beispiel von Berlin an die Ostsee. Der Tourismusverein Rostock/Warnemünde sieht dem Pfingstwochenende dennoch gelassen entgegen. "Wir sind sturmerprobt - sowohl was das Wetter angeht als auch was die Besucherzahlen angeht", sagt Leiter Frank Martens.