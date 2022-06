Deutschland will bis Ende des Jahres ohne russisches Öl auskommen. Was bedeutet das für Ostdeutschland? Der Standort in Schwedt soll zu einer grünen Raffinerie umgebaut werden, sagt Michael Kellner (Grüne), Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Ausgangssituation dafür sei sehr gut.