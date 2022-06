Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat erneut vor den Folgen des Ölembargos für die Raffinerie in Schwedt gewarnt. Es gebe noch viele offene Fragen. Die Bundesregierung hatte am Dienstag bekräftigt, dass sie russische Ölimporte per Pipeline nur noch bis Ende des Jahres nutzen will.

Bundesministerium sucht neue Lieferwege für Schwedt

Lange fordert deshalb von der Ampelkoalition Lösungen, die ab 2023 funktionieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sucht gerade neue Lieferwege für Schwedt über Rostock und Danzig. Damit würden Schätzungen zufolge aber nur bis zu 70 Prozent der bisherigen Leistung der Raffinerie erreicht.

Ministerin Lange: Ostdeutschland hängt von Schwedt ab

"Wir müssen dafür sorgen, dass Schwedt in Zukunft weiter zu 100 Prozent mit Öl versorgt wird", so Lange. Dafür gebe es verschiedene Szenarien, die nun in der Diskussion seien zum Beispiel über Rostock oder Danzig - das reiche aber nur zu 60 oder 70 Prozent aus. "Wir brauchen allerdings eine 100-prozentige Absicherung für Schwedt, denn davon hängt Ostdeutschland ab."