Geschlechtervielfalt in Unternehmen ist ein Thema, das noch eine lange Zeit der Umsetzung braucht. Das ist auch in der Top-Führungsebene so, sagt Nicole Voigt, Geschäftsführerin der Boston Consulting Group. Der Diversity-Index komme zu dem Ergebnis: Parität werde erst im Jahr 2053 erreicht.

Die Beraterin und Geschäftsführerin der Boston Consulting Group Nicole Voigt spricht von einem langen Zeitraum, den es noch braucht bis Männer und Frauen gleichberechtigt in Unternehmen repräsentiert sind. "Bis zur Parität brauchen wir noch bis 2053", sagt Voigt, die auch Co-Autorin des Diversity-Index ist. Der Index vergleicht die erfolgreichsten deutschen Unternehmen hinsichtlich der Geschlechtervielfalt.

Noch lange kein ausgeglichener Frauenanteil in Top-Führungsebene

"Es gibt noch Luft nach oben", so Voigt. In der Top-Führungsebene gebe es noch lange keinen ausgeglichenen Frauenanteil. Die Unternehmen müssten hier mehr tun - etwa durch Anreize in den Vorständen und Job-Sharing-Modelle. So könnte die Diversität schneller erhöht werden.

"Manchmal braucht es den Push"

Das beginne schon bei der Rekrutierung: Beim Nachwuchs müsse man starten, etwa in den Schulen und in der Ausbildung, so Voigt. Auch die Einstellung einiger Frauen müsse sich ändern, falls sie gehemmt und orientiert an klassischen Rollenbildern seien. "Manchmal braucht es den Push."