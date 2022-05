Redakteure der Sendung "ZDF Magazin Royale" haben bei einem Ländervergleich zur Arbeit von Ermittlungsbehörden im August Anzeige 2021 in allen anderen Bundesländern zeitgleich und persönlich in einer Wache wegen identischer und realer Hasskommentare im Internet erstattet. Das Ergebnis: In manchen Ländern wurde nach Einschätzung der Redaktion rund um den Modeartor Jan Böhmermann nur schleppend, in manchen gar nicht erst 2021 ermittelt.