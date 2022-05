Für viele war es samstags um 17:45 Uhr ein fester Termin. Raumschiff Enterprise. Die Abenteuer um Captain Kirk, Pille, Uhura, Scotty und Mr. Spock, den nüchternen Vulkanier, begeisterten gleich mehrere Generationen. Vor 50 Jahren begann der Hype auch in Deutschland, als am 27. Mai 1972 die erste Folge ausgestrahlt wurde.

Der Journalist und Autor Björn Sülter war damals zwar noch gar nicht geboren. Hat sich aber auch danach noch zum absoluten Star-Trek-Fan entwickelt. "Ich war genau im richtigen Alter, als ich das erste Mal mit den Kinofilmen an Star Trek herangeführt wurde und fand das einfach großartig." Danach habe er sich auch die Fernsehserie angesehen und mit der nachfolgenden Serie "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" sei es endgültig um ihn geschehen gewesen.

Star Treks wichtigste Vision bleibt unerreicht

Auch wenn mittlerweile deutlich erkennbar sei, mit welchen bescheidenen Mitteln die Originalserie ab den 60er Jahren gedreht wurde, entfalte Raumschiff Enterprise immer noch seinen ganz eigenen Zauber. "Es ging immer um diese wundervollen Charaktere und um die Chemie zwischen diesen Figuren und um diese Metaphern für unsere eigene Erdgeschichte und wo wir irgendwann auch mal hingehen könnten", glaubt Sülter.

Während die Menschheit im technischen Bereich die Visionen von Star-Trek-Erfinder Gene Roddenberry bereits in einigen Bereichen überholt habe, bleibe dessen wichtigste Idee heute leider weiter unerreicht, so Sülter. "Das Wichtigste, was Gene Roddenberry damals konzipiert hat, war, dass wir als Menschheit, als vereinte Erde ins Weltall aufbrechen." Davon unsere Konflikte auf der Erde zu überwinden, um dann gemeinsam ins All aufzubrechen, sei man heute aber leider ähnlich weit entfernt wie zum Serienstart von Raumschiff Enterprise vor 50 Jahren.