Der Bundeswahlleiter sagt, die Berliner Bundestagswahl müsse in sechs Wahlkreisen wiederholt werden. Thomas Heilmann (CDU) ist gewählter Direktkandidat in Steglitz-Zehlendorf, einem dieser Wahlkreise. Er geht von einer Neuwahl abhängig davon aus, wie knapp das Ergebnis war.

Der CDU-Bundesabgeordnete Thomas Heilmann erwartet, dass die Bundestagswahl in Berlin teilweise wiederholt werden muss. Der Abgeordnete für den Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf sagte, eine Teil-Wiederholung sei angesichts der Wahlpannen im Herbst geboten.

Besondere Probleme in Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg

Letztlich sei ausschlaggebend, wie knapp die Ergebnisse in den Bezirken ausfielen. Bei den Zweitstimmen sei die Lage am dramatischsten in Pankow, in Friedrichshain-Kreuzberg und in Charlottenburg - Dutzende Wahllokale hätten wegen eines Mangels an Wahlzetteln zwischenzeitlich schließen müssen. Bei der Erststimme sei es besonders in Reinickendorf problematisch, so Heilmann.

Heilmann: Wahlen am Tag des Marathons "politische Fehlentscheidung"

"Es beruht auf der politischen Fehlentscheidung gleichzeitig den Marathon mit so vielen Wahlen stattfinden zu lassen", ist Heilmann zu den Gründen der Wahl-Pannen überzeugt. Nun gebe es auch Streit darum, ob einzelne Wahllokale oder ganze Wahlbezirke bei einer Wiederholung betroffen seien, das sei auf Bundes- und auf Landesebene unterschiedlich geregelt.



Am Dienstag hatte der Bundeswahlleiter Georg Thiel im Wahlprüfungsausschuss von einem "systemischen Versagen" der Wahlorganisation in Berlin gesprochen.