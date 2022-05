Die rot-grün-rote Landesregierung Berlins hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, ab 2023 die Reinigung der Schulen wieder zu kommunalisieren. Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses, hat dafür Verständnis, sagt aber auch: Am wichtigsten ist die mehrmalige Reinigung am Tag.

Der Berliner Landeselternausschuss hat skeptisch auf Pläne reagiert, die Schulreinigung wieder in kommunale Hand zu geben. Der Vorsitzende Norman Heise meint, es müsse erst noch bewiesen werden, dass die Schulen dadurch sauberer würden.

Elternausschuss will bessere Hygienestandards an Schulen

Wichtig seien insgesamt bessere Hygienestandards an den Schulen, so Heise. Die Reinigung mehrfach am Tag wie in den Corona-Jahren sollte fortgeführt werden. Der Ausschuss fordere "eine zweimalige tägliche Schulreinigung".

Bezirke zurück zur Verantwortung für Schulreinigung

Wegen der niedrigen Löhne der Reinigungskräfte hat Heise aber Verständnis für die Forderung nach einer Re-Kommunalisierung. Die Bürgerinitiative "Schule in Not" und Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass wieder die Bezirke für die Schulreinigung zuständig werden. Das sieht auch der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken vor.