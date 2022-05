Geflüchtete in Berlin: "Menschen geben ihre Träume nicht auf"

Vor drei Monaten hat Russlands Präsident Putin den Krieg gegen die Ukraine begonnen und damit mehrere Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Über 230.000 von ihnen leben jetzt in Berlin. Das schwierigste für sie sei das Gefühl von Ohnmacht, sagt Oleksandra Bienert, die sich in der Geflüchtetenhilfe engagiert.