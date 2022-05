Für Manuel Schmitt von Oxfam ist die zunehmende Ungleichheit auf strukturelle Ursachen zurückzuführen: "Unsere Wirtschaft ist ganz grundlegend so organisiert, dass Profite für Konzerne und ihre Eigentümerinnen und Eigentümer stets wichtiger sind als der Schutz von Menschenrechten und des Planeten." Allerdings sei die Art zu Wirtschaften kein Naturgesetz, sondern könne verändert werden.

Druck bei Lebensmittelpreisen

Wie stark die Kluft zwischen Arm und Reich in der Krise auseinanderklaft, lasse sich am Beispiel der weltweiten Lebensmittelpreise zeigen. Die seien im vergangenen Jahr um knapp 33 Prozent gestiegen und für dieses Jahr werde ein Anstieg um weitere 23 Prozent erwartet. "Während sich viele Menschen ihr tägliches Brot nicht mehr leisten können und schlichtweg ums Überleben kämpfen, machen viele Konzerne im Lebensmittelbereich im Lebensmittelsektor große Gewinne", kritisiert Schmitt. Diese fatalen Konsequenzen dürfe man nicht hinnehmen.

Folgen des Ukraine-Krieges

Schmitt berichtet, dass der Krieg in der Ukraine die schlechte Versorgungslage in Afrika noch verschärfe. So hätten die Länder im Osten Afrikas bis zum Krieg bis zu 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland bezogen. Dort würden die Menschen besonders unter den extremen Preisen leiden. "So hat sich die Zahl der Menschen, die in Somalia, Kenia und Äthiopien unter extremem Hunger leiden seit 2021 mehr als verdoppelt, also von zehn Millionen auf heute über 23 Millionen", so Schmitt.