Himmelfahrt und Pfingsten stehen vor der Tür, die meisten Corona-Maßnahmen pausieren: Es kommen wieder mehr Gäste nach Berlin. Wie gut hat sich die Hotel- und Gastronomie-Branche erholt? Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin, blickt optimistisch in die Zukunft.

Dass das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfindet, findet Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin, positiv für das Image Berlins, doch die Fans würden schnell wieder abreisen: "Da gibt es andere Dinge, die viel wichtiger sind, die auch nachhaltiger sind. Zum Beispiel, was wir jetzt planen, den großen Kultursommer, wo fast 90 Berliner Kulturinstitutionen ihre Darbietungen auf die Straße verlegen [...] Das ist das, was die Menschen mit Berlin verbinden: Kunst und Kultur."

Kultursommer als Publikumsmagnet

Dass Berlin vor allem jüngere Menschen zum Partymachen anzieht, sei ein Vorurteil. Diese Gruppe würde nur 15 Prozent der Touristen ausmachen. Der Großteil der Besucher seien "kulturelle Entdecker", oder "Menschen, die überdurchschnittlich gebildet sind und auf der Suche nach Kultur sind, die sich auch ein gutes Hotel leisten und auf der Suche nach gastronomischen Erlebnissen. Und auch da hat wir Berlin die Krise wunderbar überstanden", sagt Kieker.

Erholung nach Corona

Kieker geht davon aus, dass sich die ersten Monate des Jahres bis März, in denen praktisch nichts gegangen sei, auf die Gesamtbilanz negativ auswirken werden. Nun aber habe sich die Situation geändert: "Die Gäste strömen wieder nach Berlin. Gottseidank auch wieder mehr Menschen aus dem Ausland, die uns besuchen, nur bei Großbritannien, da hapert es noch etwas. Das hat aber vielleicht auch mit dem Brexit zu tun."