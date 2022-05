Bundestag und Bundesrat haben zugestimmt: Damit kann das 9-Euro-Ticket kommen. Vielerorts soll es ab Montag verkauft werden und dann im Juni, Juli und August jeweils einen Monat gelten. VBB-Sprecher Joachim Radünz rechnet mit einem Run auf die Tickets in den Apps.

Die geplanten 9-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen in den Sommermonaten können kommen. Der Bundesrat hat dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetz zugestimmt. Die Sondertickets sollen im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen - für jeweils 9 Euro im Monat.

Regionalbahn-Strecken werden verstärkt

Der Sprecher des Berliner Verkehrsverbundes, Joachim Radünz, sagte, es sei klar, dass das attraktive Angebot stark genutzt werde und es eng werde. Deshalb würden auf bestimmten Strecken mehr Fahrzeuge eingesetzt. Die Verkehrsunternehmen arbeiteten daran, das Angebot auszuweiten. Unter anderem würden die Regionalbahn-Strecken RE 2, 3, und 5 verstärkt.

"Wenn es einen Run gibt, gibt es einen Run"

Man könne das Ticket am einfachsten online kaufen - in den Apps der BVG, VBB oder DB etwa. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Systeme lahm gelegt würden, so Radünz. "Wenn es einen Run gibt, gibt es einen Run." Sein guter Rat sei es, das Ticket erst nach einigen Tagen zu kaufen. "Das gibt es auch noch eine Woche später."