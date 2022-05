Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Freitag vielerorts in Deutschland extreme Unwetter mit Gewitter, Hagel und Sturm. Warum auch Tornados entstehen können und was vom Sturm in Brandenburg ankommt, erklärt der Meteorologe Tim Staeger vom ARD-Wetterkompetenzzentrum.

Die Gewittertiefs werden Deutschland in zwei Phasen Sturm bringen. Dabei werde es auch Superzellen geben, erklärt der Meteorologe Tim Staeger. "Im Prinzip sind es die Königsklasse der Gewitter. Das sind sehr große Gewitter, die sich dadurch auszeichnen, dass in höheren Schichten der Wind aus einer anderen Richtung weht als am Boden."

Dadurch komme die Zelle in Rotation. Gleichzeitig werde es starke Aufwinde geben. "Da können tatsächlich Tornados entstehen", sagt Staeger. Besonders am Freitagnachmittag werden für Brandenburg Unwetter erwartet. In der Nordhälfte rechnen die Wetterexperten mit Regen von 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. "Und das wäre so viel Regen, dass die Kanalisation auch überfordert ist. Da werden Gullideckel hochgedrückt."

Außerdem werden schwere Sturmböen von über 100 km/h erwartet. "Da können Bäume entwurzelt werden. Also, das Ganze ist nicht ganz ungefährlich." Der Meteorologe rät dazu abends eher zu Hause zu bleiben.