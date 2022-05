Am späten Mittwochabend gab es in den Tarifverhandlungen für rund 330.000 kommunale Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte in sozialen Berufen einen Durchbruch. Sie sollen mehr freie Tage und monatliche Zulagen bekommen. Die Beschäftigten in diesem Bereich seien extrem belastet, sagt ver.di-Bundesvorstand Christine Behle.