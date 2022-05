Wenn Hertha am Donnerstagabend (20:30 Uhr LIVE im rbb24 Inforadio) in der Relegation gegen den HSV antritt, spielt die Angst mit. Ein Abstieg in die 2. Liga hätte weitreichende wirtschaftliche Folgen, sagt Berlins Sport- und Innensenatorin Iris Spranger (SPD).

Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) sieht die Berliner Polizei gut vorbereitet auf das Relegationsspiel von Hertha BSC gegen den Hamburger SV (Donnerstag ab 20:30 Uhr LIVE im rbb24 Inforadio). Die Polizei setze auf eine klare Fantrennung und werde nicht nur rund ums Stadion im Einsatz sein, sondern auch in der Stadt.

Spranger betont, wie wichtig der Klassenerhalt für den Wirtschaftsstandort Berlin sei. Ein Abstieg hätte weitreichende Folgen: "Sollte es passieren – Hertha würde natürlich auch viel Geld verlieren, ist doch klar. Da geht es um Übertragungsrechte, es geht um Transfers, die dann gemacht werden müssen, die meisten Spieler wollen in der ersten Liga bleiben."



"Es ist schon ein Wirtschaftsfaktor"





Insofern wäre ein Hertha-Abstieg schade, doch an der "Sportstadt Berlin" würde er nichts ändern, so Spranger: "Wir werden weiterhin zu Hertha gehen. Union ist jetzt in der Europa League. Also es ist schon ein Wirtschaftsfaktor, natürlich, aber wir drücken jetzt erstmal die Daumen, dass sie in der ersten Liga bleiben."