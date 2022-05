Ampelkoalition will Wahlrecht reformieren

Die Ampelkoalition plant eine kleine Revolution: Sie will unser Wahlrecht so reformieren, dass am Ende der Bundestag deutlich schlanker wird, nur noch maximal 598 Sitze vergeben werden. Möglich sei das durchaus, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas, doch man müsse auch einen Preis dafür zahlen.