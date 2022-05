Im ersten Prozess wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine hat der 21-jährige Angeklagte am Mittwoch in Kiew ein Geständnis abgelegt. Es sei gut, dass es einen solchen Prozess "nach so kurzer Zeit" gibt, sagt Wenzel Michalski, Direktor des Deutschlandbüros von Human Rights Watch: "Das gibt den Opfern Hoffnung."