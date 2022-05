Gewinner der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind neben der CDU die Grünen - mit 18,2 Prozent. Als wahrscheinlichste Regierungsoption gelten jetzt Schwarz-Grün oder eine Ampel. Grünen-Bundesgeschäftsführerin Emily Büning sagt: "Es geht darum, die erste klimaneutrale Industrieregion in Europa hinzubekommen."

"Natürlich gibt es mit der Ampel ein Vorbild im Bund", so Büning."Aber wir sehen auch, dass Hendrik Wüst natürlich hier ein klares Wahlergebnis eingefahren hat und zusammen mit den Grünen der Wahlgewinner ist." Entsprechend würde ihre Partei beide Optionen verhandeln, sobald man eingeladen werde.

"Die Bürgerinnen und Bürger haben die Grünen gewählt und ihnen einen Auftrag gegeben, für ein Ende der fossilen Energien zu sorgen - und das gerade in NRW zu zeigen, wie das gehen kann, in so einem Industrieland", sagt die Bundesgeschäftsführerin. Aber auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit müssten entscheidende Fortschritte gemacht werden - etwa bei der Explosion der Mietpreise."Das sehen wir als Auftrag in NRW, das sehen wir als Auftrag im Bund", so Büning.