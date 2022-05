Der Krieg in der Ukraine beschäftigt am Freitag den Verteidigungssausschuss des Bundestags. Kanzler Scholz (SPD) stand lange in der Kritik wegen seiner zögerlichen Haltung zur Lieferung schwerer Waffen. Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte sagt, die Bundeswehr müsse besser ausgestattet werden.