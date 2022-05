Memorial-Mitbegründerin Scherbakova: "In Wirklichkeit ist die Stimmung in Russland bedrückt"

Russland feiert am 9. Mai den Sieg über Hitler-Deutschland. Es soll ein Tag des Triumphs sein. Doch angesichts der militärischen Rückschläge in der Ukraine, könnte das Vertrauen in Wladimir Putin brüchig werden, glaubt Irina Scherbakowa von der Menschenrechtsorganisation Memorial.