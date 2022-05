Bei den Demonstrationen rund um den 1. Mai in Berlin ist es vergleichsweise ruhig geblieben. Die Polizei twitterte in der Nacht, es sei der friedlichste Maifeiertag in Berlin "seit Jahrzehnten" gewesen. 14 000 Menschen beteiligten sich an der "Revolutionären 1. Mai-Demo" in Kreuzberg und Neukölln. Am Oranienplatz flogen Flaschen und Böller auf Polizisten. Einsatzkräfte setzten Reizgas ein.

Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes fand zum Brandenburger Tor statt. Dort sprachen unter anderen der DGB-Chef Hoffmann und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Dabei wurde Giffey beschimpft und mit Eiern beworfen.



Sie wurde zwar nicht von dem Ei getroffen, musste aber ihre Rede wegen lautstarker Proteste mehrfach unterbrechen. Aus der Menge wurde unter anderem gefordert, den Berliner Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsbauunternehmen umzusetzen.