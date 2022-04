Es sei eine sehr lebhafte Kommission mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, so die ehemalige Bundesjustizministerin. Die Runde beschäftige sich nun mit Fragen wie: "Was kann vergesellschaftet werden? […] Welche Hürden gibt es? […] Was würde es kosten?" Hintergrund ist der erfolgreiche Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen".