Der Bundestag hat am Donnerstag Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet. Rund zwei Dutzend Intellektuelle und Künstler bitten Kanzler Olaf Scholz (SPD) nun in einem offenen Brief, seine ursprüngliche Position der Besonnenheit wieder einzunehmen. Der Krieg könne nur durch einen Kompromiss enden, sagt die Initiatorin des Briefs, Alice Schwarzer.