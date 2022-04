Am Sonntag ist der 1. Mai und die Gewerkschaften rufen zu Kundgebungen auf - wie immer am Tag der Arbeit. Sie fordern höhere Löhne und Gehälter. "Wir haben viele Unternehmen, die exzellente Geschäfte machen", sagt ver.di-Vorsitzender Frank Werneke.

Derzeit würden so hohe Dividenden wie nie an Aktionäre ausgeschüttet, so Werneke. Die steigenden Energiepreise würden die Unternehmen in höhere Verbraucherpreise umsetzen, sagt der Gewerkschaftschef - "ansonsten hätten wir keine Inflation“. Es sei "absolut richtig und angemessen", dass ver.di versuche, die Preisspirale mit Tarifpolitik auszugleichen. Auch Rentner und Leistungsempfänger seien von den hohen Kosten betroffen.