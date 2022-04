Die Autos sollen raus aus dem Graefekiez in Brelin-Kreuzberg. Statt an der Straße vor dem Haus sollen die Anwohner ihre Autos in einem Parkhaus abstellen.



Geplant ist das ganze als wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt. Es soll sechs bis zwölf Monate laufen. Im Kiez parken dürfen dann nur noch Menschen mit Behinderungen und sogenannte Sharing-Fahrzeuge - wie Leih-Autos, Elektroroller, Fahrräder oder Lastenräder.



Die Straßen im Kiez sollen derweil als Spielstraßen ausgewiesen werden. Sie dürften aber grundsätzlich weiter befahren werden.



Die Autos der Anwohner sollen laut Antrag im Parkhaus Hermannplatz unterkommen - für einen Sonderpreis von 30 Euro im Monat. Weitere Stellflächen will der Bezirk nach Bedarf bereitstellen.



Sollte der Antrag vom Bezirksverordnetenversammlung so beschlossen werden, müsste das Bezirksamt beraten, wie das ganze umgesetzt werden soll. Wann das Modellprojekt starten könnte, ist noch offen.