Laut einer Umfrage gibt es 47 000 Meldungen an die Gesundheitsämter in 20 Städten, weil Menschen im Gesundheitswesen nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Chefärztin Heidrun Peltroche erklärt, warum sie eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen anstatt für ganze Einrichtungen bevorzugt.

Heidrun Peltroche, Chefärztin der Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus, spricht sich für eine Impfpflicht für alle aus, die mit Menschen aus den vulnerablen Gruppen in Kontakt kommen.

Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht hingegen hält sie aber nicht für sinnvoll. So arbeiteten etwa ein Drittel der Menschen in der Klinik, die nicht an Patienten tätig seien - dazu gehörten Angestellte in der Küche, in der Technik oder der Verwaltung.

Im Carl-Thiem-Klinikum seien laut einer internen Erhebung 96 Prozent der Ärzte gegen das Coronavirus geimpft. Wie mit ungeimpften Mitarbeitern umgegangen werden müsse, werde mit den Gesundheitsämtern von Fall zu Fall abgestimmt. Peltroche erhoffe sich Aufweichungen, bevor ein Berufsverbot ausgesprochen wird: "Wenn wir einen Techniker haben, der essentiell ist, warum soll der eigentlich, wenn er nicht geimpft ist, das Krankenhaus verlassen müssen?"

Mit Blick auf ungeimpfte Patienten betont die Chefärtzin: "Man muss sich klar machen, die Impfung schützt immer noch." So sei die Deltavariante noch immer vorhanden und bei der Omikronvariante verhindere die Impfung schwere Verläufe, erklärt Heidrun Peltroche.