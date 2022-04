Am Dienstagabend trifft sich in Berlin zum ersten Mal der Klima-Bürgerrat. Das sind 100 zufällig ausgewählte Einwohner, die den Kampf gegen den Klimawandel in der Stadt voranbringen wollen. Ein solches Gremium gebe der Politik wichtige Hinweise, betont Oliver Wiedmann vom Verein "Mehr Demokratie" Berlin-Brandenburg.