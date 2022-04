Die humanitäre Lage in der Ukraine bleibt angespannt. Seit Beginn der russischen Offensive im Osten kommen täglich viele Geflüchtete im Westen des Landes an, berichtet Franz Luef, Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen in Iwano-Frankiwsk. Sie benötigten vor allem auch psychologische Hilfe.