Die Stichwahl in Frankreich ist vorbei. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist wiedergewählt worden. Anna Lührmann, die Beauftragte der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit, sieht in der Wahl aber auch einen Warnschuss an die Politik, weil die rechtsextreme Le Pen mehr als 40 Prozent der Stimmen erhalten hat.