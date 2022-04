Die aktuellen Bilder aus der Ukraine wecken Erinnerungen an den Krieg in Syrien. Auch dort ist die russische Armee brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen. Es gebe einige Parallelen in der Kriegsführung, dennoch seien die Einsätze nicht vergleichbar, sagt der Nahostexperte Daniel Gerlach.

Was die Taktik und Schonungslosigkeit der russischen Armee angehe, gebe es durchaus Parallelen, so der Chefredakteur des Magazins "zenith. Zeitschrift für den Orient". Allerdings: "Der Einsatz in Syrien war für die Russen ein sehr limitierter, ein begrenzter, wo man eigene Verluste vermieden hat", sagt Gerlach. Russlands Ziele in der Ukraine seien zudem weniger rational als beim Einsatz in Syrien.

Gerlach: Syrien war Erfolg für Russland, Ukraine nicht

"In Syrien hat Putin gesehen, dass er ganz kostengünstig geopolitisch wieder ganz oben in der ersten Liga mitspielen kann – er hat die Schwäche des Westens gesehen, hat ein Vakuum gesehen, ist da reingestoßen, und plötzlich war Russland wieder ganz obenauf", sagt Gerlach. Eine Art Prüfung der russischen Armee sei ein Nebeneffekt der Aktion in Syrien gewesen. "Man hat natürlich auch russische Waffensysteme getestet."

Der Einsatz in Syrien sei mit dem in der Ukraine nicht vergleichbar. "Syrien ist aus russischer Perspektive ein Erfolg gewesen, von der Ukraine kann man das offensichtlich momentan nicht behaupten", sagt Gerlach.