Der Sänger Xavier Naidoo hat eine Video veröffentlicht, in dem er sich von allem distanziert, was ihn zu einer der wichtigsten Figuren der Querdenker- und Reichsbürgerszene gemacht hat. Der Krieg in der Ukraine habe Naidoo anscheinend aus seiner Gedankenwelt herauskatapultiert, sagt die systemische Coachin Steffi Bahro.