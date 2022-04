Am Mittwoch startet die Poetry-Slam-Meisterschaft Berlin-Brandenburg, das Finale ist am Sonntag in der Columbiahalle. Was bringt Menschen dazu, ihre selbstverfassten Texte auf der Bühne dem Urteil des Publikums auszusetzen? Der Vorjahressieger Aidin Halimi berichtet, was ihn am Poetry Slammen begeistert.