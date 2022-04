Im April 1962 landeten die Apollo-16-Astronauten John Young und Charles Duke auf dem Mond. Der dritte Astronaut Ken Mattingly bliebt auf der Raumfähre. Es war bereits der achte Flug der NASA zum Mond und der vorletzte des Apollo-Programms.

Das spannendste Ergebnis der Apollo 16 Mission sei dabei die Korrektur eines Fehlergebnisses gewesen, erklärt Ulrich Köhler vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof. Die Wissenschaftler der NASA hätten damals erwartet am Landepunkt der Apollo 16 Mission in der Mondhochebene Vulkangestein zu finden. Doch bereits kurz nach der Mondlandung sei Young und Duke klar gewesen, dass es dort kein solches Gestein gab.

Neues Rennen zum Mond

Generell hätten alle sechs Mondlandungen des Apollo-Programms dazu beigetragen, dass unser Bild von der Frühzeit des Sonnensystems und von der Erde ein völlig anderes geworden sei, erklärt der Planetengeologe. Doch danach sei den USA einfach das Geld ausgegangen und da man das Rennen zum Mond gegen die UDSSR bereits gewonnen hatte, wurde das Apollo-Programm bereits drei Missionen früher als geplant eingestellt.

Heute entfaltet sich jedoch ein neues Rennen zum Mond. Das Länder wie China, Russland, Israel und auch wieder die USA den Mond erneut als Ziel ausgegeben haben, liege einerseits an der guten Erreichbarkeit des Mondes, so Köhler. "Aber man hat auch erkannt, dass der Mond eine wunderbare Plattform ist für Forschungsprojekte, ein Labor im Hochvakuum." Auch eine permanente Mondstation, die sich wegen der geringen Schwerkraft auch als Startpunkt für Marsmissionen eignen würde sei denkbar.