Islamismus: "Netzwerke in Europa wurden zerschlagen"

Mitten im französischen Wahlkampf beginnt in Brüssel der Prozess gegen 14 mutmaßliche Komplizen der Attentäter vom 13. November 2015. Die Gefahr durch Terrorismus in Europa sei inzwischen stark zurückgegangen, sagt der Terrorismus-Experte Peter Neumann vom King’s College in London.