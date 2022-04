Aus der Ukraine werden weiter schwere Kämpfe gemeldet, vor allem im Osten des Landes. Verschiedende Städte sind in der Nacht von russischen Truppen beschossen worden. Im Osten des Landes werde in den nächsten Tagen mit einer Großoffensive gerechnet, sagt Jan-Philipp Scholz, Journalist der Deutschen Welle, der sich in Lwiw aufhält.