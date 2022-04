Der SPD-Außenexperte Nils Schmid hat sich erfreut gezeigt, dass der bisherige Amtsinhaber Emmanuale Macron nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich in Führung liegt. Trotzdem rechne er in zwei Wochen mit einem knappen Ergebnis. Vor diesem Hintergrund warnte Schmid vor einem Wahlsieg der rechten Kandidatin Le Pen:

"Le Pen ist eine rechtsradikale, ausländerfeindliche Kandidatin, die sich außenpolitisch völlig von der EU abwenden würde. Sie hat gesagt, sie will zwar keinen EU-Austritt, aber sie würde alle rechtlichen Bindungen Frankreichs an EU-Recht und vor allem auch die europäische Menschenrechtskonvention auflösen wollen. Und vor allem strebt sie ein Bündnis mit Russland an, trotz des aggressiven Krieges Russlands gegen die Ukraine. Das wäre also eine ziemliche Schauergeschichte, die da auf uns zukäme."

Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen findet am Sonntag, dem 24. April statt.