Bezirk will neues Stadion für Hertha am Rande des Maifelds prüfen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC freut sich über ein Signal aus dem Senat, dass am Rande des Maifeldes ein neues Stadion gebaut werden könnte. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sieht das kritisch. Man müsse Lärm und Wirtschaftlichkeit prüfen, sagt Vize-Bürgermeisterin Heike Schmitt-Schmelz (SPD).

Heike Schmitt-Schmelz, SPD, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf und Sport-Stadträtin, will einen neuen Standort für ein Hertha-Stadion prüfen. Berlins Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) hatte eine Freifläche am Rande des Maifelds in Gespräch gebracht. Eigentlich wollte Hertha sein neues Stadion 2025 eröffnen. Das Maifeld selbst ist denkmalgeschützt. Von dem neuen Standort wären Reiterplätze betroffen.

Prüfung in Verbindung mit Olympiastadion und Waldbühne

Einen Beschluss zu dem möglichen Standort vom Bezirk gebe es noch nicht, so Schmitt-Schmelz. Geprüft werden müssten etwa Lärmtage in Verbindung zur Waldbühne und zum Olympiastadion, der Denkmalschutz und die Wirtschaftlichkeit.

Stadträtin sieht ähnliche Problematik wie auf dem Maifeld

Persönlich sei sie noch nicht überzeugt und sehe die Problematik ähnlich wie direkt auf dem Maifeld, meinte Schmitt-Schmelz. Sie sei aber offen für eine neue Debatte und bereits im Austausch mit der Senatorin Spranger.