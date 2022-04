Studie zu Müll in der Arktis: "Wir finden Plastik, überall wo wir schauen"

Die weltweite Verschmutzung mit Plastikmüll macht auch vor der Arktis keinen Halt. Laut einer Studie findet sich dort Mikroplastik im Wasser, am Meeresboden, sogar in Eis und Schnee. Melanie Bergmann, Biologin am Alfred-Wegener-Institut, warnt vor einem Kollaps der globalen Kühlkammer.