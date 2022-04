Wissenschaftler der Organisation "Scientist Rebellion" wollen im Rahmen einer internationalen Kampagne des zivilen Ungehorsams in dieser Woche Universitäten und öffentliche Gebäude bestreiken und besetzen. Nana-Maria Grüning, Molekularbiologin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Charité in Berlin, kündigt eine Vielzahl von Aktionen an.