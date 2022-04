In mehreren russischen Städten hat es Protest gegen den Krieg gegeben. Gegen die Teilnehmer sind die Sicherheitskräfte oft massiv vorgegangen. Der Politologe und Aktivist Artem Orlov aus St. Petersburg sagt, es gebe viele junge Menschen in Russland, die gegen Präsident Putin seien.

Artem Orlov protestiert aus Sicherheitgründen selbst nicht mehr auf der Straße, weil das zu riskant sei. So könne man in Russland das Wort Krieg nicht mehr öffentlich verwenden, schildert der 28-Jährige. Es gebe aber viele Aktionen junger Menschen, die gegen Putin protestieren.

Lager verhärtet

Orlov schätzt die Lage derart ein, dass diejenigen, die schon vor dem Krieg Anhänger von Putin seien, es auch weiter blieben. Ebenso seien auch die Gegner Putins nicht von ihrer Haltung abgerückt. Vor allem ältere Menschen unterstützten Putin: "Es sei sehr schweirg, mit diesen Leuten zu sprechen", schildert der Aktivist.

Proteste erreichen Putin nicht

Orlov glaubt nicht, dass die Proteste Präsident Putin erreichten. Die Demonstrierenden wollten aber ein Zeichen in der Welt setzen, dass nicht alle Russen den Krieg unterstützten. "Das ist ganz wichtig für uns", sagt der Politologe. Die Sanktionen des Westens, so berichtet Orlov, machten sich in gestiegenen Lebensmittelpreisen bemerkbar.