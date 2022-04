Bundesgesundheitsminster Karl Lauterbach kassiert den Plan, dass sich Corona-Infizierte bald nur noch freiwillig in Selbstisolation begeben sollen. Dr. Martin Stürmer, Facharzt für Mikrobiologie und Dozent am Institut für medizinische Virologie an der Universität in Frankfurt/Main war von dem Plan erstaunt und begrüßt den Rückzieher.