Am Mittwoch hat der Verteidigungsausschuss des Bundestags zugestimmt, zukünftig Bundeswehr-Drohnen zu bewaffnen. Dem Gremium lag ein Antrag der Bundesregierung vor. Der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, begrüßt die Entscheidung.

2020 hatte der Verteidigungsausschuss des Bundestags den Plan der Großen Koalition noch blockiert, Bundeswehr-Drohnen bewaffnen zu wollen. Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine hat der Ausschuss nun dem Antrag der Ampelregierung zugestimmt, die Bundeswehr zukünftig mit bewaffneten Drohnen auszustatten.

Fritz Felgentreu, der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher der SPD, war schon vor zwei Jahren für bewaffnete Bundeswehrdrohnen. Er fühlt sich nun bestätigt: "Ich denke, dass sich die Vernunft durchgesetzt hat und darüber freue ich mich."

Bewaffnete Drohnen als Schutz für Einsatzkräfte

Es gebe in der SPD zwar immer noch Abgeordnete, die gegen die Bewaffnung von Drohnen seien, aber die würden sich nun in der Minderheit befinden und müssten die Entscheidung der Mehrheit akzeptieren, so Felgentreu. "Der Bundesparteitag der SPD hat dem Koalitionsvertrag zugestimmt und darin steht, wir kaufen diese Bewaffnung."

Die bewaffneten Drohnen seien vor allem dazu da, um deutsche Soldatinnen und Soldaten auf Auslandseinsätzen zu unterstützen, so der SPD-Politiker. "Deutschland hat nur fünf Drohnen und für die werden jetzt Raketen gekauft, um beispielsweise deutsche Einsatzkräfte im Ausland auf Konvoi- und Patrouillenfahrten zu schützen."